Mobilitazione dei lavoratori degli appalti Intercos a Olgiate Comasco e in tutta la Lombardia: "Basta contratti al ribasso".

Mobilitazione dei lavoratori

"Di recente Intercos , nota multinazionale di cosmetica, ha disdetto il contratto d'appalto con Elecos, un'azienda di cosmetica e logistica della provincia di Lodi, dichiarando l’internalizzazione dei lavoratori in un magazzino in provincia di Cremona - puntualizza il sindacato - A questi lavoratori oggi è applicato il Ccnl Merci e Logistica ma la Intercos vorrebbe applicare, in sede di internalizzazione, un Ccnl diverso estromettendo dai tavoli di contrattazione le categorie sindacali della Cgil (Filctem e Filt).

La richiesta

"Da anni chiediamo di migliorare le condizioni della filiera, abbandonando un modello fondato sulla frammentazione contrattuale e le disparità tra lavoratori - dichiara Roberto Ferrara, segretario della Filt Cgil di Como - Dentro una filiera che palesemente afferisce alla chimica sono presenti tre contratti diversi: Chimica, Logistica e Multiservizi. Quanto sta per accadere a Cremona è ancora peggio perché si passa da un contratto di miglior favore a una situazione peggiorativa." Come informa il sindacato, la mobilitazione è stata proclamata a livello regionale per la gravità di quanto sta accadendo a Cremona.

Solidarietà ai lavoratori di Lodi