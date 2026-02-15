Modifica alla viabilità nella giornata di lunedì 16 febbraio

Modifica alla viabilità in centro a Olgiate Comasco nella giornata di lunedì 16 febbraio.
Modifica alla viabilità
L’avviso veicolato dal Comune annuncia una serie di lavori programmati per lunedì 16 febbraio, dalle 9 alle 13.30. Di conseguenza la viabilità subirà le seguenti variazioni: in via Lucini chiusura totale al traffico veicolare nel tratto compreso tra piazza Volta e via Garibaldi; inversione del senso di marcia da piazza Volta verso via Volta e via Roncoroni (in uscita su via Tarchini).
Divieto di accesso
Previsto anche il divieto d’accesso: non sarà possibile accedere a via Roncoroni provenendo da via Tarchini fino al termine dei lavori (ore 13.30).
La segnaletica
La posa dell’opportuna segnaletica temporanea definirà le modifiche alla viabilità in centro città. Il Comune, avvisando per tempo, raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle variazioni.