Modifica alla viabilità sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone

Modifica alla viabilità sulla strada provvinciale Lomazzo-Bizzarone in territorio di Olgiate Comasco.

I lavori

Martedì 21 luglio la sede stradale sarà occupata dai lavori per la nuova illuminazione pubblica presso la rotatoria tra le vie Roma/Liancourt e la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone. Da qui la necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dai lavori.

La modifica alla viabilità

Un’ordinanza della Polizia definisce la modifica temporanea della viabilità nella rotatoria tra la Ss342 e la Sp23 in territorio di Olgiate Comasco, nella giornata di martedì 21 luglio dalle 6 alle 15.

Per i veicoli provenienti dal centro sulla statale Briantea

E’ consentita la svolta a destra verso la Sp23 in direzione Svizzera; è consentita la direzione dritta verso Somaino; è consentita la direzione dritta, verso Somaino, con inversione di marcia alla rotatoria di via Liancourt per prendere poi la direzione verso Beregazzo con Figliaro.

Per i veicoli provenienti dalla Sp23, da Faloppio

E’ consentita la svolta a destra verso Somaino con inversione di marcia alla rotatoria di via Liancourt quale deviazione per la direzione Beregazzo con Figliaro; è consentita la svolta a destra verso Somaino con inversione di marcia alla rotatoria di via Liancourt quale prima deviazione, con prosecuzione verso la direzione Beregazzo con Figliaro (Sp23) con inversione di marcia alla rotatoria di via Milano quale seconda deviazione per raggiungere la Ss342 Olgiate Centro o verso la Sp23 Svizzera.

Per i veicoli provenienti da Somaino

E’ consentita la svolta a destra verso Beregazzo con Figliaro; è consentita la svolta a destra verso Beregazzo con Figliaro con inversione di marcia alla rotatoria di via Milano quale deviazione per raggiungere la Ss342 Olgiate Centro, la Sp23 Svizzera o la Ss342 Somaino.

Per i veicoli provenienti daBeregazzo con Figliaro

E’ consentita la svolta a destra verso la Ss342 Olgiate Centro; è consentita la direzione dritta verso la Sp23 Svizzera; è consentita la svolta a sinistra verso la Ss342 Somaino; è consentita la svolta a sinistra verso la Ss342 Somaino con inversione di marcia alla rotatoria di via Liancourt quale deviazione per raggiungere la Sp23 Beregazzo con Figliaro.