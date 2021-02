Lavori in corso in città. Ecco dove prestare attenzione alla viabilità.

Modifiche alla viabilità a Erba: tutte le indicazioni

Via Lecco

Sulla via Lecco, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Resegone e l’intersezione con via Leonardo Da Vinci, è in vigore ormai da qualche settimana il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata su via Lecco. Il divieto di transito è per permettere all’azienda incaricata di eseguire i lavori di scavo per il completamento della rete fognaria.

Viale Resegone

Lavori in corso anche in viale Resegone dallo scorso 4 febbraio. Divieto di transito, di circolazione e di sosta con rimozione forzata anche lungo il sentiero comunale che collega la via Buonarroti a viale Resegone e sulla banchina/marciapiede di viale Resegone, nel tratto di strada compreso tra il muro di recinzione del residence denominato «Canavè» e la rotatoria denominata «shanghai». Il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 17.30 per i giorni feriali, escluso le giornate di sabato e domenica, fino a venerdì 26 febbraio. Il cantiere prevede la realizzazione di elettrodotti interrati, e sempre per permettere i lavori in sicurezza è stato istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il parcheggio di via Buonarroti, in prossimità dell’intersezione con via Raffaello Sanzio.

Via Dante

Lavori in corso, la prossima settimana, anche in centro città e più precisamente in via Dante. Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 febbraio, dalle 8 alle 17, è infatti in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i posti auto compresi tra il civico 2 e il civico 24. I lavori saranno curati da Tim.

