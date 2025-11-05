Molesta e palpeggia due operatrici all’ospedale Sant’Anna, arrestato

Arrestato per violenza sessuale un 49enne iracheno, senza fissa dimora e irregolare sul territorio Nazionale in quanto mai censito.

Molestie su due operatrici sanitarie

Alle 23 di ieri, martedì 4 novembre, una volante della Polizia di Stato è stata inviata all’ospedale di San Fermo della Battaglia in ausilio ai poliziotti del Posto Fisso di Polizia: segnalavano la presenza di un uomo molesto responsabile di violenza sessuale ai danni di due operatrici sanitarie. Gli agenti hanno preso contatti con le due vittime, le quali hanno spiegato che l’uomo si era recato poco prima in ospedale, autonomamente ma in uno stato confusionale, probabilmente dovuto all’assunzione di farmaci. Mentre gli prestavano assistenza, riusciva a toccarle nelle parti intime palpeggiandole. Durante la sua permanenza all’interno del nosocomio, il 49enne non ha mai smesso di importunare le donne, anche con frasi e gesti inequivocabili, arrivando a chiudere in un ufficio una delle due operatrici sanitarie, che con non poca difficoltà, ma con grande forza d’animo, è riuscita poi a scappare.

Arrestato il 49enne responsabile

Gli agenti hanno assicurato il 49enne all’interno dell’autovettura di servizio, conducendolo in Questura per gli ulteriori accertamenti; dopo aver assunto le querele delle due operatrici sanitarie, l’uomo è stato tratto in arresto per violenza sessuale aggravata e denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Notiziato il pubblico ministero, il 49enne è stato associato al Bassone.