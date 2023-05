Ieri mattina, il 2 maggio 2023, la Polizia di Stato di Como ha arrestato e condotto in carcere un uomo di 53 anni residente a Merone e colpevole di aver molestato sessualmente due minori.

Molestava sessualmente due minori: 53enne di Merone dovrà scontare una pena di 4 anni

L'uomo, nato in provincia di Lecco ma residente nel Comasco, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano, perché condannato in via definitiva alla pena di anni 4 di reclusione, per due episodi di violenza sessuale su minore.

Il primo dei due reati, ovvero "atti sessuali su minore", si è verificato dal 2005 al 2011 a Colle Brianza, in provincia di Lecco, mentre la violenza sessuale su minore ha avuto luogo nell’ottobre del 2015, sempre nello stesso comune.

L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione di Merone dagli agenti della squadra mobile di Como, sezione reati contro la persona e reati sessuali e, portato negli uffici della Questura, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Como.