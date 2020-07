Monopattino contro un’auto: ferito un ragazzino di 11 anni

Finisce col suo monopattino contro un’auto: ragazzino di 11 anni trasportato in ospedale.

Incidente in monopattino

E’ accaduto intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 17 luglio, in via Giuseppe Mazzini. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il ragazzino, proveniente da via Dante, ha imboccato via Mazzini urtando frontalmente un’auto in transito. Il forte impatto lo ha sbalzato contro il parabrezza. Fortunatamente indossava il casco che ha attutito il colpo. Sul posto un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco. Allertati i Carabinieri e la Polizia locale. Presente anche il sindaco Anna Gargano. L’undicenne è stato trasportato in codice giallo (media gravità) in ospedale.