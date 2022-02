Monsignor Aristide Pirovano, la messa del 25° anniversario dalla morte è in streaming

ricordo

Monsignor Aristide Pirovano, la messa per la celebrazione del 25esimo anniversario dalla morte sarà in streaming.

La città di Erba ricorda Monsignor Pirovano a 25 anni dalla sua morte: la celebrazione per il 25esimo anniversario dalla morte di Padre Aristide Pirovano è in programma per oggi, domenica 6 febbraio, alle 11.30 nella chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente a Erba.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Comunità pastorale Sant’Eufemia, raggiungibile al link https://www.facebook.com/ santaeufemiaerba