Montano Lucino, camion si ribalta in strada: traffico bloccato.

Montano Lucino, camion si ribalta in strada: traffico bloccato

Un autoarticolato è finito fianco a terra sull'asfalto. E' successo questa mattina, intorno alle 7.40 alla rotonda tra via Valtellina e via dell'Industria a Montano Lucino. Ancora tutte da accertare le cause dell'incidente che hanno portato il camionista a perdere il controllo del mezzo che quindi si è ribaltato nel bel mezzo della rotatoria bloccando la viabilità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo e la messa in sicurezza della strada e un'ambulanza della Cri di San Fermo che ha prestato soccorso al camionista 60enne, trasportato per accertamenti all'ospedale Sant'Anna. Sono ancora in corso le operazioni per il recupero del mezzo e quindi poter liberare la strada.