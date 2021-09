Monte Orfano, un'escursione per conoscerlo con il Gruppo Naturalistico della Brianza

Un itinerario alla scoperta di un monte solitario, il monte Orfano (554 m): è l'iniziativa ideata dal Gruppo Naturalistico della Brianza, dal Gruppo “L’Ontano”, da Iubilantes, con la collaborazione del Comitato per il Parco Regionale Groane-Brughiera. E' in programma per domenica prossima 12 settembre.

Monte Orfano, un'escursione con il Gruppo Naturalistico della Brianza

Un itinerario alla scoperta di un monte solitario, il monte Orfano (554 m), così chiamato perché si innalza isolato dalla catena montuosa prealpina alle sue spalle. Secondo la leggenda la piccola altura si sarebbe sentita così triste e abbandonata da piangere calde lacrime, talmente abbondanti da formare un lago (il lago di Montorfano, appunto), in cui potersi specchiare e vedere un altro monte simile a sé, per sentirsi meno sola. Un monte che, fin dall’antichità, ha assunto un’importanza strategica per il controllo del territorio circostante; sulla sommità si possono ancora vedere i poderosi resti di una fortificazione medioevale, oggetto di alcune campagne di scavo negli anni Settanta dello scorso secolo. Un itinerario tra archeologia, storia, misteri e curiosità in uno scenario naturale davvero suggestivo.

L’escursione è organizzata dal Gruppo Naturalistico della Brianza, dal Gruppo “L’Ontano”, da Iubilantes, con la collaborazione del Comitato per il Parco Regionale Groane-Brughiera.

Ritrovo alle 9.30 a Montorfano, in Piazza Roma, nell’androne che porta a Villa Manusardi, oggi Palazzo Comunale.

Trasporti: mezzi propri (parcheggio del Municipio, in via Molera oppure parcheggio del Mercato in via Brianza). Da piazza Roma si seguirà per un breve tratto via Como, per immettersi in via Crotto Urago; salita al monte e visita ai ruderi dell’antica fortificazione, con una bella vista sul lago di Montorfano. Discesa da via Mandelli in Piazza Roma e recupero autovetture.

Rientro previsto alle 12 circa.

Percorso di circa 3.5 chilometri, con dislivello di circa 150 metri, in parte su strade asfaltate e in parte su sentiero nei boschi, con difficoltà turistico-escursionistica. Sono consigliati abbigliamento e attrezzatura escursionistica.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle procedure anticovid previste dalla normativa vigente, con obbligo di mascherina, distanziamento e autocertificazione/liberatoria scaricabile dai siti web delle associazioni proponenti e da consegnare compilata e firmata al momento della partenza. È previsto un limite massimo di 25 partecipanti.

Il contributo individuale di partecipazione è di 2 euro, comprensivo di copertura assicurativa; gratuito per i minorenni, che dovranno essere accompagnati da un adulto responsabile.

Info e iscrizioni (obbligatorie):

Iubilantes tel. 031.279684, e-mail iubilantes@iubilantes.it, www.iubilantes.it; FB iubilantes;

Gruppo Naturalistico della Brianza, tel. 348.8837134, e-mail soci@grupponaturalisticobrianza.it; www.grupponaturalisticobrianza.it;

Gruppo “L’Ontano” e-mail associazione@gruppoontano.org, FB OntanoMontorfano.

L’uscita verrà annullata in caso di maltempo.