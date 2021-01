Montorfano, appello del sindaco ai cittadini: “Aiutiamo le attività del paese”

Montorfano, il sindaco Giuliano Capuano si appella ai cittadini perché affidino le loro commissioni ai negozi di quartiere sostenendoli in questo momento difficile.

“Oggi per loro è ancora più difficile riuscire a sopravvivere, la pandemia con le restrizioni che limitano le attività, ha drasticamente ridotto la mole di lavoro e quindi i ricavi di queste – prosegue l’appello di Capuano – Questo potrebbe portare alla chiusura di tante piccole e medie attività, che spesso hanno risolto e soddisfatto velocemente le nostre esigenze. Domani questo potrebbe non verificarsi più! La loro chiusura non è un fallimento solo per loro, che dovranno trovarsi un nuovo impiego unitamente ai loro collaboratori, e quindi generare nuova disoccupazione, ma, verrebbero meno quei servizi a cui noi spesso ci siamo rivolti, senza dover uscire dal nostro paese, con tutte le conseguenze penso a tutti ben note. Comunità vuol dire anche questo, far vivere le attività locali vuol dire commercio, vuol dire valorizzare tutto e tutti, il commercio è l’unica vera fonte di energia di un paese, non dobbiamo perderla, perché ogni volta che chiude una “serranda commerciale” vengono meno posti di lavoro, muore un edificio, una via, un quartiere e con esso tutto ciò che lo vive. Solo noi possiamo impedirlo! Solo noi possiamo far vivere ciò che ci serve! Invito tutti quindi a rivolgersi per quanto possibile alle attività presenti nel nostro paese per il nostro e il loro futuro. Grazie a nome di tutti loro”.