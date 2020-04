A Montorfano, questa sera, martedì 28 aprile 2020, c’è il consiglio comunale a porte chiuse.

Montorfano, consiglio comunale a porte chiuse

La seduta di consiglio comunale è programmata per questa sera, martedì 28 aprile 2020, alle 21. Sarà a porte chiuse in rispetto del Decreto governativo. Come ha specificato il sindaco Giuliano Capuano, presidente e consiglieri si dovranno attenere rigorosamente alle disposizioni indicate nella convocazione: si disporranno dunque in sala consiliare come predisposto mantenendo le distanze di un metro.

Questi i punti all’ordine del giorno della seduta: oltre alle comunicazioni preliminari del presidente del consiglio, del sindaco e dei capigruppo e alla lettura e all’approvazione dei verbali della seduta precedente, saranno approvati i regolamenti e le aliquote di Imu e Tari, di cui sarà approvato il piano finanziario. Saranno inoltre approvate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, e l’adeguamento del regolamento dei servizi scolastici. Sarà inoltre approvato il regolamento per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi e la convenzione relativa al conferimento alla Provincia di Como delle funzioni di stazione unica appaltante. Un altro punto all’ordine del giorno riguarderà la deliberazione sull’aumento di capitale della società Service 24 Ambiente per l’ingresso in società dei Comuni di Arosio, Carugo e Mariano Comense.