Montorfano dal grande cuore: tanti pacchi donati dai cittadini alle famiglie indigenti

Montorfano dal grande cuore: tanti pacchi donati alle famiglie indigenti

Montorfano mostra la sua grande generosità: tanti i pacchi donati dai cittadini alle famiglie più bisognose del paese grazie alla doppia iniziativa di solidarietà promossa dal Comune.

Nei giorni scorsi, due sono le iniziative attivate in paese per i più bisognosi: la raccolta di generi alimentari grazie a Frigerio Panificio Alimentari, che ha messo a disposizione spazi per raccogliere prodotti dallo stesso venduti che saranno successivamente impacchettati e donati alle famiglie in difficoltà; e un punto di raccolta alimentare e di prodotti da destinare alle persone indigenti nel locale dell’ex supermercato Sigma in piazza Roma alla presenza di un rappresentante dei Servizi alla persona del Comune per la raccolta.

Nei giorni scorsi le due iniziative hanno mostrato il grande cuore dei montorfanesi. A mostrare orgoglio e soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stato il sindaco Giuliano Capuano: “Ecco cosa ha prodotto la generosità dei montorfanesi, grazie a un animato gruppo di volontari, sono stati preparati i pacchi con all’interno i vari generi di alimentari donati, già da sabato 19 dicembre sono iniziate le consegne alle famiglie in difficoltà di Montorfano, attraverso la Protezione civile. Sono stati individuati quasi 30 nuclei familiari a cui destinarli”.