Montorfano, domani c’è il consiglio comunale: seduta a porte chiuse

Il Consiglio sarà in seduta ordinaria, a porte chiuse, nella sala consiliare di Villa Manusardi, alle 21 di domani, martedì 21 luglio. I punti all’ordine del giorno sono sette: dopo le comunicazioni preliminari a cura del sindaco, del presidente del consiglio comunale e dei capigruppo, saranno letti i verbali della seduta del 30 giugno. Al punto 3 dell’ordine del giorno ci sarà la verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio e successivamente le variazioni al bilancio di previsione esercizi 2020-2022.Si discuterà poi della convenzione di Polizia locale in essere con i Comuni di Alzate, Anzano, Orsenigo, Brenna, Alserio, e Capiago per la gestione associata del servizio di Polizia locale intercomunale Briantea.

Al punto 6 dell’ordine del giorno saranno approvate le agevolazioni per la Tari dedicate per il solo anno 2020 alle utenze domestiche economicamente svantaggiate e alle non domestiche in possesso dei requisiti disposti da deliberazione Arera 158/2020. L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarderà la discussione di “Ambiti territoriali esclusi dall’applicazione del disposto di cui all’art. 11″Compensazione – perequazione e incentivazione urbanistica comma 5 e comma 5 ter della L.R. 12/2005 E S.M.I.”