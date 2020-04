Montorfano, i genitori della scuola vendono uova di Pasqua per beneficenza

Montorfano, uova di Pasqua in vendita per sostenere gli ospedali: è la bella iniziativa di un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia.

Montorfano, i genitori vendono uova di Pasqua per beneficenza

L’iniziativa della vendita delle uova di Pasqua era già stata messa in atto negli anni scorsi dai genitori della scuola di Montorfano, con l’allestimento di un banchetto in piazza Roma. Quest’anno – fa sapere un genitore – l’iniziativa sarà ripetuta ma il ricavato della vendita sarà destinato a un altro progetto e nello specifico sarà devoluto all’ospedale Valduce di Como, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e al comitato montorfanese della Croce Rossa.

A chi vorrà acqusitarle, in accordo con le istituzioni locali, le uova verranno consegnate direttamente al domicilio. “Infine, sarà nostra premura darvi conto del totale raccolto e dell’intera somma devoluta con copia del bonifico. Colgo infine l’occasione per una piccola riflessione: siamo una comunità che conta poco più di 2.500 persone e tra queste ci sono moltissimi medici, infermieri, operatori socio sanitari e incredibili volontari. A loro va il mio più sincero GRAZIE. Un grazie che viene dal cuore. Grazie per il vostro “Esserci”, la vostra umanità, le vostre competenze e per non lasciare mai indietro e solo nessuno”, è il messaggio del gruppo genitori montorfanese che ha ideato la bella iniziativa.