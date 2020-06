Montorfano, malviventi tentano di entrare alla scuola primaria: messi in fuga dall’allarme

A Montorfano malviventi tentano di entrare alla scuola primaria Giovanni Paolo II: messi in fuga dall’allarme.

Nei giorni scorsi, alcuni malviventi avrebbero tentato di introdursi alla scuola primaria Giovanni Paolo II ma l’allarme li ha messi in fuga. Lo ha reso noto il sindaco Giuliano Capuano: “Grazie al sistema di allarme che questa Amministrazione ha installato presso le scuole di via al Dosso, il tentativo di intrusione di pochi giorni fa da parte di malintenzionati è fallito! Hanno rimosso un oblò e nel momento dell’ingresso i rilevatori hanno fatto scattare l’allarme”. Fortunatamente i malviventi non sarebbero riusciti a entrare a scuola.

Non è noto il motivo che avrebbe spinto gli ignoti malintenzionati a entrare a scuola, ha aggiunto il primo cittadino: “Sempre il dubbio del motivo che induce a fare l’intrusione in una scuola, da dove non potrebbero ricavare nulla! Comunque grazie al sistema di allarme e al controllo da parte della vedetta non sono entrati nei corridoi e aule”.