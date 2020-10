Montorfano, si insedia la nuova Giunta comunale: consiglio a porte chiuse

A Montorfano si insedia la nuova Giunta comunale: si terrà domani 6 ottobre alle 21 la seduta di consiglio in Villa Manusardi.

Montorfano, si insedia la nuova Giunta comunale

Si insedierà domani martedì 6 ottobre il Consiglio comunale con il sindaco Giuliano Capuano, rieletto dai montorfanesi e chiamato a pronunciare il suo giuramento alla cittadinanza. A comporre la Giunta comunale ci saranno Luca Limonta, vicesindaco, ed Elena Casartelli, assessore. Consiglieri di maggioranza saranno Ivana Porro, Silvio Lizzeri, Serena Casartelli , Francesco Serrago e Riccardo Bianchi. A sedere tra i banchi della minoranza ci saranno Francesco Frigerio, Alessandra Inzaghi e Cristian Civati.

La seduta consiliare sarà a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma con tutta probabilità sarà trasmessa in streaming, ha fatto sapere il sindaco Capuano. “Considerato il ridotto numero di posti e per evitare assembramenti all’esterno della sala, si è deciso di continuare come per le precedenti sedute, sino a nuove disposizioni, a porte chiuse – ha spiegato Capuano – Proprio in virtù di questa situazione e di una sempre minore partecipazione dei cittadini alle sedute, si era già presa in considerazione la possibilità di riprendere le sedute e pubblicarle in rete, permettendo così agli interessati di seguire anche da casa le sedute di consiglio. Sarà quindi attivata la procedura per arrivare ad attivare una diretta streaming dei Consigli comunali”.