Incidente stradale per un 72enne nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 dicembre 2023, a Montorfano.

Montorfano, si sente male in auto e finisce fuori strada

Stava percorrendo via Del Dosso a Montorfano quando ha accusato un malore mentre era alla guida della sua automobile ed è finito fuori strada. E' in gravi condizioni un anziano di 72 anni per soccorrere il quale si sono recate in posto in codice rosso (massimo gravità) intorno alle 12.50 un'ambulanza della Croce rossa di Lipomo e un'auto medica.

La situazione è apparsa subito molto critica tanto che l'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'uomo e del veicolo.