Morta la fondatrice del Vecchio faggio, Nora Anghileri. L'associazione onlus, nata oltre dieci ha sede a Castelmarte da ormai 4 anni. Il suo era un progetto per far conoscere gli animali e il territorio.

A ricordarla sono i figli sulla pagina Facebook della sua amata associazione: "Voglio ricordarti così, in mezzo ai tuoi animali, in piedi, prima che quella malattia ti corrodesse il corpo e l'anima fino all'ultimo respiro. Sei la mia mamma, ti ho amato e ti ho odiato, ti amo, mi hai insegnato tutto, hai sempre fatto il cazzo che volevi, contro tutto e tutti, eri una pecora Nera dicevi. Eri una guerriera, una ribelle, una stronza, una sognatrice sconclusionata e caotica, eri arrabbiata e soffrivi tantissimo, a volte volevi morire, a volte continuare a vivere e lottare. Sei la nostra mamma. Hai creato un mondo, il tuo sogno, Il vecchio faggio, era la tua ragione di vita, ti prometto che continueremo con il tuo progetto, in tuo onore... Non mi capacito di doverti dire addio, ti amo mamma". Nella mattinata di oggi, venerdì 31 dicembre 2021, i funerali.

(Foto: Facebook Il Vecchio Faggio onlus)