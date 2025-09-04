Morto Armani, la Pallacanestro Cantù: “Era una figura di riferimento basket e Italia”

Anche la Pallacanestro Cantù si è stretta intorno all’Olimpia Milano per la scomparsa del patron, Giorgio Armani.

Morto Armani, la Pallacanestro Cantù: “Era una figura di riferimento per basket e Italia”

Lo stilista è venuto a mancare all’età di 91 anni. La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà di Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata lunedì 8 settembre.

La vicinanza di Cantù è arrivata tramite una nota firmata dal club: “In questo momento di lutto per l’intero movimento della pallacanestro italiana e internazionale, Pallacanestro Cantù esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, figura di riferimento non solo per il mondo dello sport, ma per l’intero Paese. Il presidente Roberto Allievi e tutto il Club si stringono con profonda vicinanza all’Olimpia Milano, alla sua dirigenza e a tutti coloro che ne piangono la perdita”.