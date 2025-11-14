E’ morto don Enrico Baramani, parroco originario del paese

Il ricordo di don Stefano Dolci: "Un prete semplice, umile e laborioso, ha servito la Chiesa con totale dedizione".

Lutto a Caslino per don Enrico Baramani: il sacerdote aveva 87 anni ed era tornato a vivere nel suo paese d’origine dopo aver lasciato il suo incarico a Viganò (in provincia di Lecco).

Lutto in paese per il sacerdote

Don Enrico, classe 1938, era stato ordinato prete nel 1963. Per una trentina di anni era stato a Cesano Maderno, nel 2005 si era trasferito a Viganò.

Da un paio di anni era tornato a vivere a Caslino a causa di alcuni problemi di salute e dell’età anziana, insieme alla sorella Santina. Nel 2023, infatti, aveva deciso di lasciare il suo incarico a Viganò e di ritornare nel suo paese di origine, nella casa di famiglia.

Ieri pomeriggio, giovedì 13 novembre, si è spento proprio nella sua dimora. La notizia della sua morte ha raggiunto le comunità nelle quali aveva prestato servizio, in lutto per la sua scomparsa.

A ricordarlo è don Stefano Dolci, parroco di Caslino: “E’ tornato alla casa del Padre don Enrico Baramani, classe 1938, prete dal 1963. Ho conosciuto don Enrico quando, io coadiutore a Barlassina e lui parroco a Cassina Savina di Cesano Maderno, frequentavamo Il decanato di Seveso. Un prete semplice, umile e laborioso che ha servito la Chiesa ambrosiana con totale dedizione, come il servo buono e fedele del Vangelo. Lo raccomando alle preghiere di tutti voi e tutti noi ci affidiamo alle sue preghiere, ora che celebra la Liturgia del cielo. Grazie don Enrico per tua buona testimonianza sacerdotale”.

I funerali di don Enrico verranno celebrati domani, sabato 15 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Caslino d’Erba, precedute dalla preghiera del S. Rosario alle 14.30.