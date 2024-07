Morto dopo l'incidente in scooter, l'ultimo saluto a Ilario Zappa

Addio a Ilario Zappa, venuto a mancare a soli 17 anni a causa di un incidente in scooter.

L'ultimo saluto a Ilario Zappa

La camera ardente del giovane di Albiolo morto in seguito a una caduta dallo scooter è allestita nella Casa funeraria Cincera di Bizzarone, in via Agnelli 1. Proprio lì, nella mattinata di domani, venerdì 5 luglio, si terrà un ultimo saluto. Al termine la salma sarà cremata

L'incidente mortale sabato 28 giugno

Secondo le ricostruzioni, Ilario Zappa avrebbe fatto tutto da solo. Poco dopo la mezzanotte, sabato 28 giugno, ha perso il controllo dello scooter mentre percorreva la strada che collega Solbiate con Cagno e Albiolo. La caduta all'altezza dell'incrocio con via Brughiera. Zappa era in compagnia di un amico che si trovava davanti a lui. L'amico, non vedendolo arrivare, è tornato indietro trovandolo a terra.

L'intervento dei soccorritori

Sul posto la Sos di Olgiate Comasco. Inizialmente, le ferite del giovane non sembravano serie, tanto che lo stesso era cosciente e vigile. Le sue condizioni sono peggiorate dopo l'arrivo all'ospedale Del Ponte di Varese, dove ha perso la vita. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità. A settembre avrebbe dovuto frequentare la quarta alla Magistri Cumacini.