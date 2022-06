Nella nottata si è consumato un dramma a Como. A perdere la vita un uomo di 56 anni.

Morto dopo una caduta dallo scooter: la vittima è di Fino Mornasco

L'episodio è avvenuto in via Giuseppe Bayer. Intorno alla 1.30 sono stati allertati i soccorsi per una caduta dallo scooter. Sul posto automedica e Cri di Grandate. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la vittima, Francesco Chirico, residente a Fino Mornasco, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo. Prima è andato a sbattere contro un isolotto salvagente e poi è rovinato a terra. Nonostante l'intervento dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Como.

