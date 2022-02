Morto Ezio Frigerio, scenografo erbese di fama mondiale

E' venuto a mancare questa mattina, mercoledì 2 febbraio 2022, Ezio Frigerio, 91 anni, apprezzato scenografo erbese di fama mondiale.

Frigerio, cittadino onorario di erba, nel 2020 era stato tra i premiati in occasione del Premio Rosa Camuna" di Regione Lombardia.

Il cordoglio di Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle:

"La nostra comunità ha perso un grande uomo molto legato alla sua città di origine. Ezio Frigerio ha lavorato con artisti del calibro di Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo, Bernardo Bertolucci e Rudolf Nureyev firmando scenografie tuttora rimaste impresse nella memoria del grande pubblico. Nel 2016 l'Amministrazione Comunale di Erba gli aveva conferito la massima benemerenza civica, l'Eufemino, a coronamento di una carriera eccezionale. Lui stesso non aveva nascosto l'amore per la sua città donando un patrimonio personale di collezioni da ammirare a Villa Candiani. Nel 2021, ho avuto l'onore – insieme a tutto il Consiglio Regionale - di conferirgli la Rosa Camuna come tributo alla sua eccezionale carriera nel mondo dello spettacolo che ha contribuito a dare lustro internazionale anche alla Lombardia”. “Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla moglie Franca Squarciapino e ai familiari ed esprimo la mia personale riconoscenza a Ezio Frigerio per tutte le emozioni che in tanti anni ci ha saputo regalare nei più grandi teatri del mondo".