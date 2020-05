Un dolce ricordo lega Gigi Simoni, storico allenatore interista venuto a mancare ieri, 22 maggio 2020, ad Olgiate Comasco.

Morto Gigi Simoni, l’allenatore che amava il gelato olgiatese

Nei suoi anni nerazzurri, non era infatti difficile trovarlo ad Olgiate, dove amava gustarsi un buon gelato. A svelare questo retroscena è l’ex vicesindaco, Roberto Crimeni. “Pochi sanno che a Gigi Simoni, il tecnico gentiluomo scomparso ieri, piaceva mangiare il gelato a Olgiate. Infatti, quando era allenatore dell’Inter (1997/98), spesso si recava alla gelateria Arrighi (oggi ristorante La Dolce Vita) in via Lomazzo-angolo via Marconi per gustarsi un bel cono gelato. Una piccola curiosità ma anche l’occasione per ricordare una bella persona. R.I.P”, ha scritto sul suo profilo Facebook salutando Simoni.