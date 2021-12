Lottava contro il Covid

Si è spento nel "suo" ospedale la sera di lunedì 20 dicembre il priore del "Sacra Famiglia", fra' Giampietro Luzzato, 71 anni. Colpito dal Covid-19 tra fine novembre e inizio dicembre, che ne aveva aggravato i già esistenti problemi di salute, è purtroppo peggiorato nelle ultime due settimane e, nonostante la negativizzazione dal virus, è stato costretto alla Terapia intensiva e alla fine non ce l'ha fatta.

Morto il priore del Fatebenefratelli di Erba

Eletto alla guida dell'ospedale erbese il 26 aprile 2019 a sostituzione di fra' Guido Zorzi, era originario di Asolo, Treviso. Era già stato in città dal 1983 al 1986, ma poi era stato padre provinciale della provincia Lombardo-Veneta dal 2007 al 2012 e dal 2012 impegnato a Roma nel Consiglio generalizio dell’ordine di San Giovanni di Dio. Per l'impegno nella lotta contro il Covid nel settembre 2020 fra' Giampietro aveva ritirato, a nome di tutto l'ospedale, l'Eufemino d'argento donato dal Comune di Erba, la massima benemerenza civica proprio per l'impegno profuso durante la pandemia.