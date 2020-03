Morto per Coronavirus Rogeno piange Luigi Gerosa

Era risultato positivo al test del Coronavirus l’89enne di Rogeno che è deceduto ieri. Luigi Gerosa, da sempre in prima linea per il Gruppo Sportivo Rogeno, non ce l’ha fatta. Era stato proprio il fondatore del Gs Rogeno, nel 1975.

Morto per Coronavirus a Rogeno

A darne notizia è stato il primo cittadino, Matteo Redaelli.

“Ciao Luigi, oggi questa terribile tragedia ti ha portato via dai tuoi cari e da tutti noi. Sei stato un esempio per tutti noi, sempre in prima linea, un’istituzione del G.S. Rogeno 1975, una persona generosa che non si è mai tirata indietro nel suo darsi agli altri e per la comunità. Grazie! Ai tuoi figli e a tutti i tuoi cari l’abbraccio dell’intera Amministrazione Comunale di Rogeno!”.