Questa mattina, giovedì 17 settembre 2020, i soccorsi sono stati allertati ad Albese con Cassano.

Morto un uomo ad Albese con Cassano

I sanitari della Cri di Lipomo e l’automedica si sono precipitati in via Carolina Pulici d’urgenza intorno alle 8.30 per soccorrere un uomo. Nonostante il tempestivo intervento non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita è stato un uomo classe 1959. Sul posto anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco.