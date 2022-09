Mostra dedicata a Gio' Vittori sia reale che virtuale

Mostra dedicata a Gio' Vittori: appuntamento da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre a Olgiate Comasco.

Mostra con le opere di Vittori in primo piano

“Gio’ Vittori Art gallery” è una mostra reale e virtuale. Dal 30 settembre al 2 ottobre al Medioevo di Olgiate Comasco, in via Lucini, proposta dal Circolo culturale "Dialogo" e dallo studio creativo "Machine Jockey" di Milano, col patrocinio del Comune di Olgiate Comasco. Ingresso libero. L'inaugurazione, con aperitivo, si terrà venerdì 30 settembre dalle 18. Poi, visite possibili sabato e domenica nei seguenti orari: 10/12 e 15/18. "Si tratta di una mostra particolare, la prima a Olgiate Comasco e nel territorio lariano - sottolineano gli organizzatori - perché le opere del pittore olgiatese saranno esposte realmente ma si potranno anche ammirare come esperienza immersiva multisensoriale 3D grazie alla realtà virtuale per mezzo di visori VR messi a disposizione dallo studio "Machine Jockey". Si potrà così sperimentare una tecnica innovativa già in uso nei principali musei di tutto il mondo. Si ritiene che sperimentando la cosiddetta realtà virtuale si possa avvicinare i giovani al mondo futuro del metaverso, ampliando i loro interessi, sinora quasi sempre di carattere ludico (i videogiochi), nei confronti di un universo culturale molto più vasto e complesso che non può non coinvolgere la scuola".

L'invito particolare all'istituto "Terragni"

Il circolo culturale "Dialogo" ha consegnato una lettera di invito all’istituto superiore "Giuseppe Terragni" di Olgiate Comasco, riservando per eventuali visite di classi la mattinata di venerdì 30 settembre. Sarà presente il direttore creativo e sound artist Claudio Vittori e con i fratelli Paolo e Luca (3d artist) facenti parte di "Machine Jockey", studio premiato da enti internazionali tra i quali l’acceleratore di start up innovative della comunità europea Jump EU, e selezionati come creatori di installazioni permanenti in realtà aumentata al Museo nazionale della Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. "Una mostra quindi classica ma anche all’avanguardia grazie all’uso delle nuove tecnologie immersive - continuano gli organizzatori - Un ricordo doveroso dell’artista olgiatese Gio’ Vittori inserito nell’ambito di varie iniziative del 25° anniversario di fondazione del circolo culturale "Dialogo". Per informazioni: 347-9735201 (Roberto Crimeni, socio di "Dialogo").