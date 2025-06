Perde il controllo della moto e finisce contro un'auto: trasportato in ospedale

Motociclista perde il controllo della sua moto e finisce contro un'auto: è successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, tra Asso e Sormano.

L'impatto su un tornante

L'incidente in via Monti di Sera, in prossimità di una curva. Erano quasi le 14 quando Soreu Laghi ha ricevuto la richiesta di soccorso: una moto che scendeva da Sormano era andata a impattare contro una Mini, colpendo il lato guidatore del veicolo.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto si sono recati un'ambulanza di Lariosoccorso Erba e una della Sos Canzo, insieme a un'automedica. Presenti anche i Carabinieri di Bellagio che si sono occupati dei rilievi.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, parrebbe che il motociclista - un giovane di 26 anni - abbia perso il controllo del suo mezzo sulla curva per poi impattare contro l'auto che arrivava dal senso opposto. A bordo una donna di 55 anni che lavorerebbe in Comune a Sormano e si stava recando ai seggi in Municipio, dopo la pausa pranzo.

I soccorsi sono stati attivati in codice giallo: il 26enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, mentre la donna in codice verde all'ospedale di Erba.