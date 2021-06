Moto contro un'auto: centauro trasportato in ospedale

Moto contro auto: brutto incidente questa mattina a Erba.

Moto contro auto in via Buco del piombo

Vigili del fuoco e Sos di Canzo in azione intorno alle 11.14 di oggi, domenica 13 giugno, per soccorrere un motociclista rimasto ferito dopo aver impattato contro una vettura in via Buco del piombo a Erba. L'uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità). Da chiarire la dinamica. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la strada.