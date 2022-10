Moto contro furgone: ferito ragazzo di 15 anni

Moto contro furgone: ferito un ragazzo di 15 anni.

È accaduto intorno alle 19 di oggi, sabato primo ottobre, a Lurate Caccivio, in via Oltrona, all’altezza del civico 2. Sul posto un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile e un’automedica. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Appiano Gentile. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo con dei politraumi. È sempre rimasto cosciente.