Mototerapia con L'Alveare e le acrobazie di Vanni Oddera

Mototerapia con L'Alveare di Olgiate Comasco e le acrobazie di Vanni Oddera.

Mototerapia, un grande evento in programma

Un grande evento di mototerapia con la regia dell’associazione L’Alveare e la partecipazione del Vespa Club Olgiate Comasco. Il sodalizio olgiatese, attivo per l’organizzazione del tempo libero di persone disabili, sarà in trasferta a Uggiate Trevano, in piazzale Europa, nella serata di sabato 9 settembre (cucina aperta dalle 19.30) e per tutta la giornata di domenica 10 settembre (cucina aperta dalle 12 per il pranzo e dalle 19.30 per la cena). Prelibatezze alla griglia e lumache.

Show di Vanni Oddera

Il clou sarà l’attesissimo show con Vanni Oddera, campione di freestyle motocross: si terrà domenica 10 settembre alle 17. A seguire una sessione di mototerapia in cui le persone con disabilità potranno provare le emozioni del motociclismo. E alle 22 ancora freestyle, in notturna.