Movida canturina sotto controllo: sanzioni e sequestri

Lavoro incessante dei Carabinieri di Cantù per il controllo del territorio e la tutela della sicurezza pubblica. Movida sotto torchio.

Movida canturina, controlli

I carabinieri di Cantù proseguono con impegno e determinazione la "Campagna estiva di controlli rafforzati", impiegando ogni giorno circa 100 militari e 30 pattuglie, che effettuano oltre 120 posti di controllo nelle aree più sensibili del territorio. Questa intensa attività ha portato a numerosi interventi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme. Nelle ultime settimane, i militari hanno condotto numerose attività di controllo congiunte con i reparti specializzati, tra cui il Nas di Milano, il N.I.L. di Como, il Reparto Carabinieri Cinofili con il cane “Herry” e l’importante supporto della Polizia Locale di Cantù.

Nella serata di mercoledì 2 luglio, in occasione della movida infrasettimanale a Cantu’, questi controlli hanno portato all'identificazione di 62 persone e al controllo di due locali commerciali, con risultati significativi. Un’attività di ristorazione è stata chiusa per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con un importo totale delle sanzioni amministrative di circa 16.500 euro. Sono stati controllati 5 lavoratori, di cui uno trovato non in regola con la normativa vigente. Una seconda attività commerciale è stata controllata e sanzionata amministrativamente per circa 3.900 euro.

Nel corso di altri controlli antidroga in Piazza Garibaldi a Cantù, sono stati sequestrati circa 15 grammi di hashish e segnalati alla Prefettura tre ragazzi, tra cui un minorenne. Questi interventi testimoniano il costante impegno nel contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.