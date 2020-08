Movida senza mascherine a Cantù: la foto finisce su un quotidiano siciliano. Molteni (Lega) attacca…

Sul quotidiano “La Sicilia”, in edicola oggi, mercoledì 19 agosto 2020, viene ritratta la movida canturina senza mascherine. L’onorevole Nicola Molteni (Lega) non ci sta e attacca il giornale.

Questo il post pubblicato su Facebook da parte di Molteni.

“Oggi il quotidiano “La Sicilia” pubblica in prima pagina una fotonotizia relativa al rischio Covid legato alla Movida nell’isola.

In modo incomprensibile e strumentale utilizza però una foto scattata in Piazza Garibaldi a #Cantù.

Di fronte a una tale mistificazione giornalista, irrispettosa dei lettori visto che lo scatto è di giugno, prima del recente Dpcm anti-movida nonché poco professionale nei confronti del fotografo autore dello scatto chiedo al Direttore di pubblicare la rettifica con la didascalia corretta.

Non è accettabile la criminalizzazione di #Cantù e dei suoi giovani e al contempo è un dovere dei giornalisti garantire la corretta informazione ai lettori de “La Sicilia”. Quindi il Direttore rettifichi e chieda scusa!!”.