Anche la biblioteca di Mozzate aderisce alla benefica iniziativa organizzata dal sistema bibliotecario dell'ovest di Como, dal titolo «Un libro per fuggire dalla guerra», che consiste nella raccolta di libri senza parole o con pochissimo testo da inviare ai bambini in Ucraina.

Mozzate, in biblioteca si raccolgono libri per gli ucraini

I libri potranno essere portati in biblioteca a Mozzate entro e non oltre lunedì 20 marzo. Dopo di che tutti i libri verranno inviati in Ucraina attraverso il gruppo «Frontiere di pace» della parrocchia di Maccio (frazione del Comune di Villa Guardia), che a sua volta aderisce al progetto «Un libro per “fuggire” dalla guerra» dell’associazione «Per far sorridere il cielo». Sicuramente, come successo lo scorso anno per i farmaci e i beni di prima necessità, anche in questa occasione non mancherà la solidarietà da parte della comunità mozzatese e non solo.