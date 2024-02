Multa da quasi 3mila euro per un'erbese: era senza assicurazione, su un'auto già sequestrata

Donna di Erba multata per quasi 3mila euro: circolava su un'auto posta sotto sequestro e senza assicurazione. La sanzione è stata comminata dalla Polizia locale di lentate sul Seveso

La donna è stata fermata a Lentate sul Seveso

L'intervento è avvenuto nel corso di un controllo sulla Nazionale dei Giovi a Lentate sul Seveso: gli agenti della Polizia locale, in quella sede, hanno effettuato tre sequestri di vetture sprovviste di copertura assicurativa e un fermo (finalizzato alla confisca) di un’auto che continuava a circolare nonostante fosse già stata sequestrata da un altro Corpo di Polizia Locale in quanto senza assicurazione. Alla guida c'era una donna di Erba, cui è stata comminata una multa di quasi tremila euro: l'auto non era infatti assicurata.