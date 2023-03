Multa salata per aver abbandonato il sacchetto della spazzatura: finalmente un risultato ottenuto grazie a una delle bistrattate fototrappole.

Multa salata: la fototrappola non perdona, 500 euro di sanzione

Dopo anni di polemiche per la modalità di utilizzo della decina di fototrappole, questa volta la Polizia locale ha centrato l'obiettivo. Alcuni giorni di indagine, grazie alle immagini registrate a Baragiola. L'apparecchio, posizionato una ventina di giorni fa da un agente della Polizia locale insieme al sindaco Simone Moretti, ha dimostrato di essere utile. E, alla fine, verbale di 500 euro che la persona colta in fallo dovrà sborsare.

Incivile individuato e convocato al Comando di Polizia locale

Le immagini hanno immortalato un veicolo, ripreso in orario diurno. E da quel mezzo è stato scaricato un sacchetto contenente rifiuti. Nulla di particolare, dal punto di vista dei materiali di scarto, ma sufficiente per far scattare le indagini e risalire all'autore dell'abbandono di rifiuti. Si tratta di un uomo, non residente a Olgiate Comasco, di passaggio dalla frazione di Baragiola (zona spesso bersagliata dall'abbandono di rifiuti), dove ha pensato bene di gettare il poco di spazzatura che aveva con sé. L'autore del gesto incivile è stato rintracciato e convocato dalla Polizia locale.

Responsabilità ammesse, verbale notificato

"Il caso è accaduto la scorsa settimana - spiega il comandante Ezio Villa - Abbiamo verificato le immagini della fototrappola posizionata a Baragiola e, dopo qualche giorno, proprio grazie agli indizi verificati, abbiamo individuato la persona che ha abbandonato il sacchetto di rifiuti. Ha ammesso le sue responsabilità, quindi gli è stato notificato il verbale di 500 euro".