Multe sbagliate ieri in centro, annullate oggi

Multe sbagliate ieri in centro, a Olgiate Comasco, annullate oggi.

Multe sbagliate in via Silvio Pellico

Nel pomeriggio di martedì 14 marzo una pattuglia della Polizia locale ha monitorato gli stalli di sosta tra via San Gerardo e via Silvio Pellico. Con l'introduzione delle aree di sosta a disco orario, che hanno preso il posto dei parcheggi a pagamento - addio ai parcometri dopo 10 anni - proprio nella scorsa giornata 11 automobilisti sanzionati perché non avevano esposto il disco orario o questo era ormai scaduto oltre il limite consentito di un'ora.

Ma immediatamente è emerso un problema: alcuni dei veicoli colti in fallo... in realtà erano regolarmente posteggiati sugli stalli bianchi non regolamentati da disco orario. L'ordinanza della Polizia locale, infatti, stabilisce chiaramente come solo i primi cinque stalli in via Silvio Pellico, dall'intersezione con via San Gerardo, siano soggetti al limite consentito di un'ora di sosta. I sei spazi successivi, invece, sono liberi. Ma la segnaletica verticale - due cartelli posizionati in via Silvio Pellico, però non riportanti le frecce di inizio e fine area regolamentata a disco orario - ha tratto in inganno gli agenti.

Sindaco irritato

Informato della prima ondata di multe e dell'equivoco clamoroso, con tanto di cittadini sanzionati ingiustamente, il sindaco Simone Moretti non ha trattenuto l'irritazione nei confronti della Polizia locale. Puntualizzata anche la sorpresa per il numero complessivo di multe nella sola zona di via San Gerardo e via Silvio Pellico.

Multe annullate

E' di stamattina la novità, che fa il paio con la reazione piccata del primo cittadino. "Alcune delle 11 multe, quelle fatte sugli stalli liberi e per cui non è previsto il disco orario, sono annullate in autotutela - fa sapere Morettti, mettendo una pezza al caso evidenziato ieri da primacomo.it - Già ieri, dopo che è stato fatto notare agli agenti quanto riportato nell'ordinanza, si erano fermati con le multe. Oggi ho fatto un controllo in centro insieme all'assessore Renato Spina".