Municipio tappezzato dai disegni: i bimbi della materna colorano di bellezza il paese

Municipio tappezzato dai disegni: la mostra d’arte organizzata dai bambini della scuola dell’infanzia di Bulgarograsso colora il paese di bellezza.

Municipio colorato, fatevi un selfie davanti alle opere d’arte

Da oggi, mercoledì 2 giugno, è possibile ammirare i lavori degli alunni della materna bulgarese realizzati nei giorni scorsi e affissi in punti strategici: il Municipio, la Sala consiliare e la biblioteca comunale. Una bella iniziativa capace di raccogliere consensi. Ma non solo, la mostra è anche interattiva: i piccoli, infatti invitano i cittadini a farsi un selfie davanti ai disegni per poi postarlo su Instagram e Facebook con l’hashtag #bambinarte 2021. Misurandosi con i grandi artisti come Pollock, Kandinsky e Picasso, i bambini hanno sviluppato la loro creatività e il loro senso artistico. Un percorso a tappe, un cammino durante i quali sono andati alla scoperta degli artisti, ma soprattutto vivere emozioni.

Un lavoro corale

Il passaggio di ogni tappa, da un artista all’altro, è stato scandito dalla realizzazione di un oggetto che i bambini hanno poi potuto portare a casa. Attraverso l’oggetto è stata sperimentata la pittura tridimensionale e ogni tappa ha coinciso con una festività: a Natale sono stati realizzati dei portacandele in stile Pollock, per la Festa del papà hanno creato degli svuotatasche in stile Kandinsky e, infine, per la Festa della mamma, hanno realizzato delle magliette con una ritratto della mamma con lo stile utilizzato da Picasso. Il percorso è terminato con la mostra sul territorio: si chiuderà il 18 giugno.