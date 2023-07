Munizioni da caccia trovate in un bivacco degli spacciatori

Munizioni da caccia trovate a Beregazzo con Figliaro in un bivacco degli spacciatori.

Munizioni rinvenute in un bivacco

Ennesimo servizio di controllo nei boschi da parte dei Carabinieri insieme agli squadroni dei Cacciatori di Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio le attenzioni dei militari si sono concentrate in una zona boschiva nei pressi di via Bestetti. Individuati due uomini, con ogni probabilità dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Vistisi scoperti, i due sono fuggiti. I Carabinieri hanno setacciato il bivacco trovando un pacchetto in cui erano occultate 17 cartucce da fucile da caccia: 10 di calibro 12 e altre 7 di calibro 16.

I controlli speciali proseguiranno per tutta l'estate

In azione da mesi, i Carabinieri proseguiranno i controlli con i reparti speciali almeno per tutta l'estate. Nelle scorse settimane il sottosegretario Nicola Molteni aveva sottolineato il grande sforzo messo in atto nella lotta al contrasto dello spaccio di droga sul territorio comasco, annunciando la volontà di rendere strutturali le operazioni speciali nei boschi.