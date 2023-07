Jennifer Gullotti aveva 19 anni, era di Cantù e frequentava il Fermi. Purtroppo conviveva con una malattia genetica, metabolica, che è stata la causa della sua morte.

Muore a soli 19 anni: Jennifer non ce l'ha fatta

Appassionata di tecnologia e computer, avrebbe voluto conseguire la specializzazione come tecnico informatico così, da trovare un’occupazione in questo settore. Ma il suo sogno si è spezzato a soli 19 anni. Una malattia genetica contro la quale ha combattuto con coraggio e tenacia, l’ha portata via all’affetto dei suoi familiari, alla mamma Eleonora, al papà Valter, alla sorella più piccola Emily, ai parenti e ai suoi tanti amici.

Nata e cresciuta in città, alle superiori frequentava il liceo Enrico Fermi. Amava la musica e la magia, due passioni che l'hanno accompagnata in una vita troppo breve. I funerali verranno celebrati oggi a Vighizzolo alle 14.30.

