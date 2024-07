Muore cadendo dalle scale, oggi l'addio allo storico volontario

Cermenate si prepara a dare l'ultimo saluto a Gianluca Malacarne, 53 anni, morto sabato 6 luglio 2024 dopo una caduta dalle scale.

Muore cadendo dalle scale: il dramma

Tutto è successo in via Alfieri. Mentre Malcarne si trovava a casa di un amico è caduto dalle scale facendo un volo di una decina di metri. La gravità dell'incidente è apparsa subito chiara. Sul posto sono arrivati i soccorsi insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cantù. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Alle 16 il funerale

Malacarne, molto attivo nelle associazioni di volontariato, era molto conosciuto in paese. A suo fratello, venuto tragicamente a mancare a soli 28 anni, è intitolata la palestra comunale. Oggi, lunedì 8 luglio, alle 16, nella chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, verranno celebrati i funerali.