Muore dopo 4 anni dall'incidente: addio a Timothy Barandon

A giugno del 2020 era stato coinvolto in un incidente a Bellagio. Dopo 4 anni da quel terribile giorno, è venuto a mancare Timothy Barandon, 54 anni, residente a Bellagio.

Addio a Barandon, quattro anni fa l'incidente mentre era in sella allo scooter

Era venerdì 12 giugno 2020. L’uomo si stava recando in un pub nella frazione di Visgnola per trascorrere la serata in compagnia. Lo scontro tra la vettura e lo scooter, guidato dal bellagino, si è verificato vicino al distributore di benzina all’altezza di via Valassina 116 e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Como oltre all’ambulanza dell’Associazione Volontari del Soccorso di Bellagio. Sul posto anche i Carabinieri di Bellagio. Da subito le condizioni di Timothy si sono mostrate molto gravi: la moto dell’uomo è stata infatti urtata violentemente dall’auto che ha invaso la corsia opposta. Quindi Timothy, incosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese e ricoverato nel reparto Rianimazione.