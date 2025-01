Muore due mesi dopo aver compiuto 100 anni

Si è spenta dopo due mesi esatti dal suo centesimo compleanno. Anna Paini, di Cadorago, ha festeggiato i suoi cento anni il 30 ottobre. Il 30 dicembre 2024 si è spenta.

Addio alla centenaria: una vita spesa per la sua famiglia

E’ venuta a mancare piano piano, come una candela, attorniata dall'amore della sua grande famiglia. Nonna Anna ha tre figlie, Luigina, Vittoria e Patrizia; tre generi; sei nipoti e quattro pronipoti. Ha sempre vissuto in casa con la figlia Luigina. Quando però, quest’ultima è stata all’ospedale per un serio problema di salute, è stato necessario che la centenaria venisse ricoverata in qualche struttura. Da alcuni mesi quindi, era ospite della residenza di Casasco d’Intelvi. Nel 1946 Anna si era sposata con Tranquillo Morelli, l’amore della sua vita. Si è dedicata completamente alla famiglia e alla casa. Nel poco tempo libero adorava leggere i giornali: puntualmente, la mattina, li sfogliava per conoscere le novità. Tra i suoi hobby c’erano anche le parole crociate e lavorare la lana con i ferri. Ha coltivato queste due passioni fino a poco tempo fa, finché la salute gliel’ha permesso. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di giovedì nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna. La salma è stata quindi accompagnata al cimitero locale. Anna è stata sepolta vicino al suo grande amore, Tranquillo.