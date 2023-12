Muri pericolanti a scuola e al cimitero: si pianificano gli interventi

Muri pericolanti alla primaria e al cimitero: l'Amministrazione programma la riqualificazione. Alla primaria «Maestro Luigi Frigerio»:il problema riguarda la piegatura del muro di cinta della scuola, un danno che sembra essere stato causato dalla vigorosa crescita del glicine lungo la struttura. I cittadini che hanno segnalato la situazione si sono mostrati preoccupati per la sicurezza degli studenti, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per risolvere il problema. L'ufficio Tecnico comunale nel mentre aveva già individuato delle problematiche anche relative al muro meridionale del cimitero comunale, che è in stato di deterioramento e ricoperto di arbusti e vegetazione.

Il Comune: "Nessun pericolo immediato, ma ci siamo attivati"

L’amministrazione ha assicurato che al momento le due situazioni non costituiscano un pericolo immediato, ma ha comunque prontamente approvato gli interventi di rifacimento per preservare e risolvere le problematiche di tali manufatti.

Per quanto riguarda il muro di recinzione della scuola primaria si procederà con la demolizione della muratura esistente e l'installazione di una copertina in cemento alla sommità̀ del muro.

Interventi anche al cimitero

Invece gli interventi pianificati per la recinzione del cimitero sono: estirpazione delle piante rampicanti esistenti sul muro di recinzione; demolizione della muratura esistente in mattoni pieni e pietrame; formazione di nuovo muro in cemento armato completo del relativo cordolo di fondazione; applicazione intonaco strollato sia all’interno che all’esterno del cimitero e anche sul tratto di muro realizzato precedentemente; posa della copertina in cemento da posizionare alla sommità̀ del muro e il riposizionamento delle inferriate precedentemente rimosse, revisionate e verniciate.

"L’inclinazione del muro della scuola è più visiva che strutturale, infatti non presenta pericoli imminenti - ha commentato il sindaco Carlo Ballabio - Invece il rifacimento del muro del cimitero è un intervento programmato, visto che il muro è ancora quello originale costruito insieme al cimitero e mai rifatto - sottolinea. Nel corso degli anni le piante che lo circondano e gli arbusti lo hanno deteriorato e inclinato: queste problematiche le abbiamo rilevate a settembre e dopo le verifiche e i tempi tecnici per assegnare l’appalto abbiamo deliberato il progetto per il rifacimento. I lavori partiranno nelle prossime settimane: sicuramente inizieremo con il rifacimento del muro della scuola, se riusciamo durante le vacanze natalizie per evitare cantieri con la presenza dei bambini, successivamente rifaremo il muro sud del cimitero".

Il progetto, elaborato dall'Ufficio tecnico prevede un investimento totale di 26mila euro e l'opera sarà finanziata con fondi propri.