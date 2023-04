Musica e parole per l'Ucraina... sulle orme di don Renzo Scapolo

"Musica e parole per l'Ucraina" nella chiesa di Caversaccio, parrocchia dove il compianto don Renzo Scapolo coltivò il valore e il calore dell'accoglienza ai profughi.

Musica e parole nella serata di venerdì 14 aprile

Significativa la scelta della chiesa di Caversaccio, dove don Renzo fu parroco, per ospitare il concerto-testimonianza dedicato alla popolazione ucraina da più di un anno oppressa dalla guerra. Grazie alla disponibilità dell'attuale parroco, don Silvio Bellinello, parrocchia di Caversaccio e Comune di Valmorea condividono l'iniziativa col gruppo di volontari Frontiere di Pace (base operativa nella parrocchia di Maccio) e i musicisti Mattia Calderazzo (organo) ed Elisa Bernasconi (violino). Appuntamento in programma nella serata di venerdì 14 aprile: inizio alle 20.30, alternanza di brani musicali e testimonianze dei volontari impegnati nelle missioni umanitarie in Ucraina.

Concerto e testimonianze

La serata, a ingresso libero, prenderà avvio alle 20.30 con l’esecuzione solenne dell’inno ucraino. Sei i brani che verranno suonati da Mattia Calderazzo e Laura Bernasconi. "La serata inizierà con l’esecuzione solenne dell’inno ucraino - sottolineano i musicisti - Successivamente, in alternanza alle varie testimoniante, verranno eseguiti brani di speranza, gioiosi: vogliamo unirci alle persone ucraine dando loro un momento di spensieratezza". E' prevista la proiezione di immagini che documentano le missioni umanitarie a Kharkiv e Kherson: impegno che Frontiere di Pace continua ormai da un anno.

Come aiutare le missioni umanitarie per la popolazione ucraina

La serata è anche occasione per consegnare aiuti umanitari: cibo a lunga conservazione (pasta, latte, carne e tonno in scatola, legumi, biscotti) e generi di prima necessità (prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale). Il pubblico che parteciperà alla serata "Musica e parole per l'Ucraina", infatti, potrà portare prodotti alimentari e quant'altro utile per dare sostegno alle persone vessate dall'invasione dell'esercito russo in Ucraina. Saranno poi i volontari di Frontiere di Pace a trasportare gli aiuti umanitari nelle città e nelle periferie di Kharkiv e Kherson.