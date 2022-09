Musica in Villa, annullato l'appuntamento di questa sera a Villa Carcano: ad annunciarlo è l'Amministrazione comunale di Anzano.

Musica in Villa, annullato l'appuntamento di questa sera a Villa Carcano

L'appuntamento in programma per oggi era il quarto della 12esima edizione della rassegna organizzata dai Comuni di Alzate, Anzano e Orsenigo con la biblioteca di Alzate e Bcc Brianza e Laghi. Era previsto presso Villa Carcano, ad Anzano del Parco. Ma causa Covid è stato annullato e non sarà rimandato a causa del progressivo abbassamento delle temperature. Lo annuncia l'Amministrazione comunale di Anzano:

"Causa imprevisto, l'evento programmato per oggi è annullato. Ci dispiace comunciare che non sarà possibile rimandarlo ad altra data, considerato che andando avanti con la stagione la temperatura rende difficoltosa la permanenza prolungata in un ambiente non riscaldato, e l'esecuzione dei musicisti. Ci auguriamo di ritrovarvi numerosi per l'edizione del prossimo anno".