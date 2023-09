Musica in Villa: il terzo appuntamento sarà a Castello Durini

Prosegue la rassegna Musica in Villa: progetto musicale alla 13^ edizione, ideato dal Comune di Alzate con i Comuni di Anzano e Orsenigo e con il sostegno della Bcc Brianza e Laghi nell’intento di valorizzare le dimore storiche del territorio veicolando musica e cultura. La direzione artistica musicale è confermata alla professoressa Claudia Boz, fondatrice dell'Accademia Pianistica Giovani Talenti.

Il terzo appuntamento della rassegna è in programma per le 17 di oggi, domenica 17 settembre, a Fabbrica Durini, nella meravigliosa cornice del Castello Durini.

A esibirsi sarà il B.A.M.A.S. Contemporary Tango Quartet nel concerto «Da Piazzolla al tango contemporaneo» con i musicisti Flaviano Braga (bandoneon); Tommaso Angelini (violino); Alessio Menegolli (contrabbasso); Maurizio Aiffi (chitarra); Elena Strati (pianoforte) in musiche di Piazzolla, Gallo, Schissi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e la cittadinanza è invitata.

La tredicesima edizione della rassegna musicale si concluderà domenica 24 settembre con il concerto nella Villa Carcano di Anzano: l'appuntamento è sempre per le 17 di domenica prossima, 24 settembre. Ci sarà il concerto "Note senza tempo" a cura del Quartetto Cromo.