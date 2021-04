Quattro anni fa, zaino in spalla, lasciò Albavilla per girare il mondo: Nadia Rossi ha solo 25 anni ma ne ha di esperienze e racconti di viaggio da raccontare… Partita da Albavilla a 21 anni, ora vive in Argentina con Marc e Bobby, micio trovatello.

Nadia da quattro anni gira il mondo con lo zaino in spalla

“Mi sentivo “stretta” ad Albavilla: volevo cambiare vita, vedere nuovi orizzonti. E così sono partita per Gran Canaria, un biglietto per sola andata, ispirata da una vita al mare – spiega Nadia – Un’esperienza che mi ha permesso di conoscere tanta gente e imparare lo spagnolo. Ma dopo un anno mi sono spostata e da lì ho trascorso un mese in Portogallo, uno nei Paesi Bassi, e poi un anno in Scozia: non lo dimenticherò mai. Lì, inoltre, ho conosciuto il mio attuale ragazzo, Marc, che mi ha seguito: ora siamo insieme in Argentina”. Ma prima dell’Argentina, tante sono state le altre tappe del viaggio di Nadia: dalla Svezia alla Grecia, fino ancora alla Spagna.

